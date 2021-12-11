В Украину за незаконное посещение Крыма не пустили российскую певицу: видео
Российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) и организатора ее концертов не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщают пресс-служба Госпогранслужбы и сама певица в своем Instagram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По информации ГПСУ, граждане РФ прибыли в Киев авиарейсом из Стамбула.
При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.
В Украине россияне планировали провести концерт.
За нарушение норм украинского законодательства им отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года, сообщили в ГПСУ.
Сама Гусарова в своем Instagram написала, что "билеты останутся действительны или возвратны в полном объеме".
- В сентябре за незаконное посещение оккупированного Крыма в Украину не пустили топ-менеджера российского холдинга и запретили ему въезд в страну на три года.
Комментарии