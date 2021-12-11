В Украину за незаконное посещение Крыма не пустили российскую певицу: видео

Российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) и организатора ее концертов не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщают пресс-служба Госпогранслужбы и сама певица в своем Instagram.

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По информации ГПСУ, граждане РФ прибыли в Киев авиарейсом из Стамбула.

При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

В Украине россияне планировали провести концерт.

За нарушение норм украинского законодательства им отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года, сообщили в ГПСУ.

Сама Гусарова в своем Instagram написала, что "билеты останутся действительны или возвратны в полном объеме".

СПРАВКА. Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.

В сентябре за незаконное посещение оккупированного Крыма в Украину не пустили топ-менеджера российского холдинга и запретили ему въезд в страну на три года.

Вадим Ребрина

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