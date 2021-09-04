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В Украину не пустили топ-менеджера российского холдинга и запретили въезд на три года

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 18:00
В Украину не пустили топ-менеджера российского холдинга и запретили въезд на три года - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

В Украину не пустили топ-менеджера российского холдинга и запретили ему въезд в страну на три года за незаконное посещение оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Как сообщил LIGA.net источник в правоохранительных органах, речь идет о блогере и топ-менеджере одного из холдингов Филиппе Фирстове.

По данным ГПСУ, нарушителя выявили в пункте пропуска Жуляны 3 сентября. Россиянин прилетел в Киев рейсом из Варшавы, но попасть в Украину ему не удалось.

Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017-го незаконно посещал оккупированный Крым.

Пограничники сообщают, что гражданин РФ оказался топ-менеджером одного из холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров. Он планировал попасть в Украину якобы для встречи с друзьями.

Иностранцу запретили въезд в Украину на три года и отправили обратным рейсом в Варшаву.

Сам Фирстов в Instagram пожаловался на запрет на въезд и рассказал, что потратил на поездку 80 000 рублей. При этом свою публикацию он разместил с геолокацией "Крым наш".

  • В июне 2021-го пограничники задержали мужчину, который сказал, что закопал паспорт России в лесу, представлялся украинцем и без документов пытался пересечь границу. 
  • 22 июля сообщалось, что россиянин пытался за $1500 взятки попасть в Украину, и ему это удалось, но по незапланированному маршруту – он попал в СИЗО

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Оксана Житнюк
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Крым гпсу запрет на въезд блогер менеджер Филипп Фирстов
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