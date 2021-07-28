В аэропорту Борисполь двум россиянам, прилетевшим из Стамбула, отказали в пропуске в Украину. Один из них пытался "решить вопрос" и дать пограничнику $1000 взятки, за что его сразу же задержала полиция. Видео попытки подкупа опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГПСУ, двое граждан России прибыли в Борисполь рейсом Стамбул – Киев. Пассажиры с паспортами страны-агрессора не смогли убедить украинских пограничников о цели поездки, и им отказали во въезде.

После этого, как сообщают в Госпогранслужбе, 24-летний россиянин решил "уладить вопрос" с помощью $1000. Пограничник снял это на видео, и после передачи денег россиянина в Украину все же пропустили, но не "отдохнуть и погулять", а чтобы ответить за нарушение украинского законодательства.

"Welcome to Ukraine! Вы просили пустить вас в Украину – вы попадаете. В сопровождении сотрудников полиции вы попадаете на территорию Украины", – сказал пограничник россиянину.

Его вывели из помещения правоохранители, сейчас решается вопрос об открытии дела по статье о взяточничестве. Второй россиянин улетел из Украины рейсом Киев – Стамбул уже без своего друга.

В июне 2021-го пограничники задержали мужчину, который сказал, что закопал паспорт России в лесу, представлялся украинцем и без документов пытался пересечь границу.

22 июля сообщалось, что россиянин пытался за $1500 взятки попасть в Украину, и ему это удалось, но по незапланированному маршруту – он попал в СИЗО.

Читайте также: ГБР: Двух сотрудников СБУ задержали за нападение на пограничников, третий – свидетель

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.