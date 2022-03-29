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В Укроборонпроме начали ремонт российских трофейных РСЗО "Смерч" и "Ураган", ЗРК "Оса"

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 02:27
В Укроборонпроме начали ремонт российских трофейных РСЗО
Иллюстративное фото: ВСУ

Предприятия концерна Укроборонпром начали ремонтировать захваченную у российских оккупантов тяжелую военную технику. Об этом сообщается в Facebook концерна.

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В частности, в Укроборонпроме освоили ремонт такой российской трофейной техники как реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Как отмечается, предприятия Укроборонпрома на 100% выполняют ежедневный план производства и ремонта военной техники, одобренный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Это значит, что каждый день Укроборонпром передает армии необходимую военную технику.

"Из соображений безопасности мы специально не говорим, сколько и какой именно, но производство, модернизация и ремонт осуществляются круглосуточно", – сказала спикер Укроборонпрома Наталья Сад.

Наталия Медведева
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укроборонпром трофеи война
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