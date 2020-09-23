В Умани кандидатами стали тезки действующего мэра. Они сменили фамилии месяц назад – Опора

Городская территориальная избирательная комиссия принимала решение о регистрации двойников ночью на улице

Уманская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала кандидатами в мэры города двух тезок (один из них – полный) действующего главы Александра Цебрия. Решение принимали ночью на улице. Об этом сообщает гражданская сеть Опора.

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Кандидаты подали документы 17 сентября. Пришли вместе. Оба самовыдвиженцы. Оба не являются жителями ни Умани, ни Черкасской области вообще. Оба изменили свои имена в июне и июле этого года.

22 сентября ТИК рассматривала вопрос их регистрации. После длительных обсуждений большинство членов комиссии, по данным Опоры, воздержались. Решение о регистрации не было принято.

В тот же день, около 23:00 созвали новое заседание. На нем не было ни главы ТИК, ни его заместителя. Прибывшие члены комиссии из-за этого не имели доступа в помещение, поэтому провели заседание на улице, главой выбрали представителя партии Победа Пальчевского Владимира Авдеенко. Одиннадцатью голосами "за" в обоих случаях решение о регистрации было принято.

В Опоре считают, что в дело должна вмешаться полиция.

На этот момент кандидатами в мэры Умани зарегистрированы три человека. Еще двое подали свои документы для регистрации в ТИК. Действующий мэр документы для регистрации пока не подавал.

Согласно соцопросу Рейтинга, половина украинцев считают, что местные выборы в октябре не будут честными и прозрачными.

Вадим Ребрина

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