Местные выборы не будут честными, считают 51% украинцев – опрос Рейтинга

Меньше всего в честность октябрьских местных выборов верят в западных областях Украины

Половина украинцев считают, что местные выборы в октябре не будут честными и прозрачными. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг.

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В том, что местные выбору не будут честными и прозрачными, абсолютно уверены 17% опрошенных, скорее поддерживают такую позицию 34%.

Абсолютно честных и прозрачных выборов ждут 7% украинцев, скорее честных и прозрачных – 37%.

Больше всего в честность выборов будущих верят в центральных областях – 47%, меньше всего – на западе страны, 40%.

Выборы вызывают наибольшее доверие среди молодых (16-29 лет) – 58%, и малообеспеченных – 52%. Наименьшее – среди тех, кому от 50 до 59, – 34%, и очень бедных – 32%.

Опрос проводился по заказу Центра анализа и социсследований MPI с 30 по 31 июля 2020 года. Опрошены 2472 граждан Украины от 16 лет и старше, ошибка не превышает 2%.

В начале августа рейтинг партии Слуга народа по данным группы Рейтинг составлял 25,9%.

в середине августа по данным центра Разумкова СН лидировала среди партий с рейтингом 29,5%.

Денис Юдин

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