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В Вашингтоне ограбили конгрессмена, который блокировал реформу уголовного кодекса – WP

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 12:56
В Вашингтоне ограбили конгрессмена, который блокировал реформу уголовного кодекса – WP - Фото
Генри Куэльяр (Фото: ЭРА)

В Вашингтоне недалеко от здания Капитолия неизвестные напали на члена Палаты представителей Конгресса от Демократической партии Генри Куэльяра, который вместе с республиканцами выступал против реформы уголовного кодекса. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на данные полиции и личных помощников конгрессмена.

Журналисты отметили, что сам политик не пострадал, однако грабители "запугивали его и угрожали".

По данным полиции, по меньшей мере один из нападавших был вооружен. Они угнали авто конгрессмена вместе с его личными вещами, находившимися в салоне.

68-летний Куэльяр находится на десятом сроке в Палате представителей, представляя округ Южного Техаса.

В 2023 году он присоединился к республиканцам в блокировании закона о реформе уголовного кодекса округа Колумбия.

  • Голосование в Палате представителей состоялось в тот же день, когда член Палаты представителей Энджи Крейг (демократ от Миннесоты. – Ред.) подверглась нападению в лифте своего многоквартирного дома. Она отбилась от нападающего, швырнув в него горячий кофе, что, по словам ее офиса, не было политически мотивированным.
Милана Головань
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