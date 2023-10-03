В Вашингтоне ограбили конгрессмена, который блокировал реформу уголовного кодекса – WP

В Вашингтоне недалеко от здания Капитолия неизвестные напали на члена Палаты представителей Конгресса от Демократической партии Генри Куэльяра, который вместе с республиканцами выступал против реформы уголовного кодекса. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на данные полиции и личных помощников конгрессмена.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты отметили, что сам политик не пострадал, однако грабители "запугивали его и угрожали".

По данным полиции, по меньшей мере один из нападавших был вооружен. Они угнали авто конгрессмена вместе с его личными вещами, находившимися в салоне.

68-летний Куэльяр находится на десятом сроке в Палате представителей, представляя округ Южного Техаса.

В 2023 году он присоединился к республиканцам в блокировании закона о реформе уголовного кодекса округа Колумбия.

Голосование в Палате представителей состоялось в тот же день, когда член Палаты представителей Энджи Крейг (демократ от Миннесоты. – Ред.) подверглась нападению в лифте своего многоквартирного дома. Она отбилась от нападающего, швырнув в него горячий кофе, что, по словам ее офиса, не было политически мотивированным.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.