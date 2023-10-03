У Вашингтоні пограбували конгресмена, який блокував реформу кримінального кодексу – WP

У Вашингтоні неподалік будівлі Капітолія невідомі напали на члена Палати представників Конгресу від Демократичної партії Генрі Куельяра, який разом із республіканцями виступав проти реформи кримінального кодексу. Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на дані поліції та особистих помічників конгресмена.

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Журналісти зазначили, що сам політик не постраждав, проте грабіжники "залякували його та погрожували".

За даними поліції, щонайменше один із нападників був озброєний. Вони викрали авто конгресмена разом з його особистими речами, що були в салоні.

68-річний Куельяр наразі на десятому терміні у Палаті представників і представляє округ Південного Техасу.

У 2023 році він приєднався до республіканців у блокуванні закону про реформу кримінального кодексу округу Колумбія.

Голосування в Палаті представників відбулося того ж дня, коли член Палати представників Енджі Крейг (демократ від Міннесоти. – Ред.) зазнала нападу в ліфті свого багатоквартирного будинку. Вона відбилася від нападника, жбурнувши у нього гарячу каву, що, за словами її офісу, не було політично вмотивованим.

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