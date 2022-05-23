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В Васильевке российских оккупантов уже больше, чем местных жителей – Запорожская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 05:41
В Васильевке российских оккупантов уже больше, чем местных жителей – Запорожская ОВА - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: ВСУ)

Во временно оккупированном городе Васильевка Запорожской области российских военных уже больше, чем местных жителей. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Как отмечается, в целом на Запорожском направлении фиксируется снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг перегруппировывается для усиления отдельных направлений.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Камышеваха и Васильевка.

В селе Новогоровка Васильевского района жители сообщают об увеличении количества российских военных – оккупанты засели в школе и доме культуры. Такая же ситуация в селе Инженерное Пологовского района. В Гусарке россияне расселились в заброшенных домах.

В Васильевке количество российских военных уже превышает количество местных жителей.

"При этом оккупанты продолжают грабить мирное население, забирая из домов все, что им по вкусу", – говорится в сообщении ОВА.

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Наталия Медведева
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запорожская область
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