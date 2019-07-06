В Венгрии назвали условия прекращения блокирования Украины в НАТО

Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Венгрия отменит блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью Радио Свобода.

"Если речь об образовании - это венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока "образовательный закон" не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки (в закон, - ред.), которая восстановит права венгров, которые у них были. По "языковому закону" - то он практически "убивает" шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа", - сказал Сийярто.

По его словам, таким образом "поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, полностью удовлетворит".

Министр иностранных дел Венгрии ранее заявил, что надеется на потепление отношений с Украиной с приходом к власти президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Климкин - Сийярто: Мы не обсуждаем, как трактовать законы Украины