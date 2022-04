В Вильнюсе художники "залили кровью" пруд перед посольством России – фото, видео

Один из прудов возле посольства России в Вильнюсе был "залит кровью". Литовские художники провели здесь перформанс, который символизировал необходимость "выплыть из кровавого потопа", вызванного агрессией России против Украины.

"Перформанс "Вплавь" – это призыв к действию в поддержку украинского народа, который столкнулся с геноцидом, устроенным Россией", – написала в Twitter участница художественной акции олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите.

"Важно не утратить волю перед ужасающими картинами массовых убийств украинцев и перенесенных ими страданий. Кажущиеся нескончаемыми ужасы, навязанные Россией украинской земле, не должны стать нормой", – утверждает спортсменка.

