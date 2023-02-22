В Виннице задержали вербовщика в террористическую организацию Группа Вагнера – видео

СБУ сообщает, что задержала в Виннице российского агента, который подбирал кандидатов и вербовал их в российскую террористическую организацию "Группа Вагнера".

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За вступление в организацию и участие в боевых действиях против Сил обороны злоумышленник предлагал каждому "рекруту" денежное вознаграждение в размере от $2 000 до $4 000 в месяц.

По данным следствия, российским агентом оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.

Именно через широкий круг связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора, на него вышел представитель группировки "Группа Вагнера".

По указанию врага винничанин начал подыскивать уголовников для привлечения в организацию, сообщает СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его переписки с вагнеровцем.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности Украины выяснила, что боевик террористической организации "Группа Вагнера", взятый в плен военнослужащими Сил обороны, является сотрудником КГБ Беларуси. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Вадим Ребрина

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