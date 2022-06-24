В Волынской области на границе с Беларусью строго запретили посещать леса

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко заявил, что оперативная ситуация на севере области "вынуждает" ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов. Об этом он написал в Telegram.

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Погуляйко отметил, что личный состав Волынской бригады ТрО вместе с другими составляющими сил обороны региона полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль границы с Беларусью.

"В связи с этим на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов", – написал глава ОВА.

По его словам, условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесных массивов, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов.

Камень-Каширский р-н: Городок, Оленино, Гута-Боровенская, Полицы, Гута-Каминская, Камень-Каширский, Раков Лес, Подречье.

Ковельский: Велимче, Замшаны, Текля, Чевель, Залютье, Смоляры, Сукачи, Заболотье, Нудыже, Згораны, Заозерное, Гупалы, Забужье.

По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси расконсервируют технику, которую могут перебросить на Донецкое или Херсонское направление. Также на аэродроме Зябровка в Гомельской области сейчас идет строительство военной инфраструктуры – территория может стать местом размещения российской техники и войск.

ГУР Минобороны сегодня сообщило, что Кремль планирует подорвать жилые дома в Мозыре Гомельской области, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Вадим Ребрина

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