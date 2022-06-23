В Беларуси расконсервируют технику, могут бросить ее на Донбасс или под Херсон – Генштаб
В Беларуси расконсервируют технику, которую могут перебросить на Донецкое или Херсонское направление. Об этом сообщил в ходе брифинга 23 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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Он подчеркнул, что Беларусь продолжает предоставлять России свои ресурсы для помощи в агрессии против Украины. В частности, по имеющейся информации, под предлогом проведения учений, тренировок и сборов на базах хранения вооружения и военной техники сейчас проводится обслуживание и снятие данной техники с хранения.
"Учитывая большие потери врага в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах ВС Беларуси, не исключено, что наш сосед может предоставить вооружение и военную технику для российского агрессора, и данная техника в дальнейшем может быть перемещена на Донецкое или Херсонское направление", – сказал Громов.
Кроме того, по его словам, на аэродроме Зябровка в Гомельской области сейчас идет строительство военной инфраструктуры, что дает основания полагать, что эта территория станет местом размещения российской техники и войск в рамках "союзного государства".
Громов также сообщил, в Беларуси сейчас пребывают специальные подразделения российских силовых структур и частных военных компаний. Не исключено, что они там находятся для подготовки диверсионно-разведывательных групп, сказал он.
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