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В Беларуси расконсервируют технику, могут бросить ее на Донбасс или под Херсон – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 17:06
В Беларуси расконсервируют технику, могут бросить ее на Донбасс или под Херсон – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Скриншот из видеозаписи)

В Беларуси расконсервируют технику, которую могут перебросить на Донецкое или Херсонское направление. Об этом сообщил в ходе брифинга 23 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Он подчеркнул, что Беларусь продолжает предоставлять России свои ресурсы для помощи в агрессии против Украины. В частности, по имеющейся информации, под предлогом проведения учений, тренировок и сборов на базах хранения вооружения и военной техники сейчас проводится обслуживание и снятие данной техники с хранения.

"Учитывая большие потери врага в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах ВС Беларуси, не исключено, что наш сосед может предоставить вооружение и военную технику для российского агрессора, и данная техника в дальнейшем может быть перемещена на Донецкое или Херсонское направление", – сказал Громов.

Кроме того, по его словам, на аэродроме Зябровка в Гомельской области сейчас идет строительство военной инфраструктуры, что дает основания полагать, что эта территория станет местом размещения российской техники и войск в рамках "союзного государства".

Громов также сообщил, в Беларуси сейчас пребывают специальные подразделения российских силовых структур и частных военных компаний. Не исключено, что они там находятся для подготовки диверсионно-разведывательных групп, сказал он.

  • В Минобороны вчера сообщили, что армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников. 
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Оксана Житнюк
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беларусь генштаб техника Алексей Громов Донецкое направление
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