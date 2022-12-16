В Воздушных силах намекнули, за сколько времени могут освоить систему ПВО Patriot

Украинские военнослужащие за несколько недель освоили управление системами противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS. Так ответил на вопрос о необходимом сроке обучения специалистов для использования системы ПВО Patriot спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Журналистка спросила, сколько времени уйдет у украинских военнослужащих на освоение системы ПВО Patriot, если стандартное обучение персонала для ее обслуживания составляет около девяти месяцев.

"Я бы не хотел анонсировать какое-либо обучение – идет оно или нет, имеет ли смысл вообще говорить об этом. Не должна эта информация попадать во вражеские уши. Я вам скажу на примере IRIS-T и NASAMS. Это современные комплексы, которые уже эффективно бьют врага, фактически со стопроцентной боевой отдачей. На эти комплексы понадобилось несколько недель, чтобы наши специалисты прошли соответствующее обучение. Это не просто люди идут с нуля учиться на эти комплексы – это уже зенитчики, которые имеют опыт боевых действий на советской технике", – сказал Игнат.

13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Наталія Медведєва

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