В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер

Джимми Картер (Фото: Variety)

В возрасте 100 лет скончался 39 президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер (1977-1981). Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на сына Джеймса.

Картер ушел из жизни в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия. Сын подтвердил его смерть, не назвав причину.

В феврале 2023 года Центр Картера объявил, что после нескольких госпитализаций бывший президент решил прекратить активное лечение и провести остаток жизни дома под наблюдением хосписа. В предыдущие годы Картер лечился от агрессивной меланомы, давшей метастазы в печень и мозг.

СПРАВКА Джимми Картер стал 39-м президентом США в 1977 году. Американцы надеялись, что он принесет изменения, в частности в экономической политике и отношениях с другими странами. В течение его президентства был достигнут значительный прогресс в мирных соглашениях, в частности, Кемп-Дэвидских соглашениях между Египтом и Израилем.



Однако к концу его каденции доверие к нему резко снизилось. Экономический кризис, высокая инфляция, безработица и энергетические проблемы вместе с иранским кризисом 1979 года, когда американские заложники были взяты в Тегеране, подорвали его репутацию. Несмотря на усилия, Картер не смог эффективно решить эти проблемы. За свою работу по продвижению мира, правам человека и разрешению конфликтов он получил Нобелевскую премию мира в 2002 году. Джимми Картер стал 39-м президентом США в 1977 году. Американцы надеялись, что он принесет изменения, в частности в экономической политике и отношениях с другими странами. В течение его президентства был достигнут значительный прогресс в мирных соглашениях, в частности, Кемп-Дэвидских соглашениях между Египтом и Израилем.Однако к концу его каденции доверие к нему резко снизилось. Экономический кризис, высокая инфляция, безработица и энергетические проблемы вместе с иранским кризисом 1979 года, когда американские заложники были взяты в Тегеране, подорвали его репутацию. Несмотря на усилия, Картер не смог эффективно решить эти проблемы. За свою работу по продвижению мира, правам человека и разрешению конфликтов он получил Нобелевскую премию мира в 2002 году.

В октябре 2023 года в США скончался бизнесмен, филантроп Чак Фини, известный как основатель Duty Free.

В ноябре в возрасте 99 лет скончался миллиардер Чарли Мангер, который был правой рукой Уоррена Баффета.