У віці 100 років помер 39-й президент США Джиммі Картер

Джиммі Картер (Фото: Variety)

У віці 100 років помер 39-й президент США та лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер (1977-1981). Про це повідомляє американська газета The Washington Post з посиланням на сина Джеймса.

Зазначається, що Картер пішов з життя у своєму будинку в Плейнсі, штат Джорджія. Син підтвердив його смерть, не назвавши причину.

У лютому 2023 року Центр Картера оголосив, що після кількох госпіталізацій колишній президент вирішив припинити активне лікування та провести залишок життя вдома під наглядом хоспісу. У попередні роки Картер лікувався від агресивної меланоми, яка дала метастази в печінку та мозок.

ДОВІДКА Джими Картер став 39-м президентом США у 1977 році. Американці сподівалися, що він принесе зміни, зокрема, в економічній політиці та відносинах з іншими країнами. Протягом його президентства було досягнуто значного прогресу в мирних угодах, зокрема, Кемп-Девідських угодах між Єгиптом та Ізраїлем.



Однак, до кінця його каденції довіра до нього різко знизилася. Економічна криза, висока інфляція, безробіття та енергетичні проблеми, разом з іранською кризою 1979 року, коли американські заручники були взяті в Тегерані, підірвали його репутацію. Попри зусилля, Картер не зміг ефективно розв'язати ці проблеми. За свою роботу з просування миру, прав людини та розв'язання конфліктів він отримав Нобелівську премію миру у 2002 році. Джими Картер став 39-м президентом США у 1977 році. Американці сподівалися, що він принесе зміни, зокрема, в економічній політиці та відносинах з іншими країнами. Протягом його президентства було досягнуто значного прогресу в мирних угодах, зокрема, Кемп-Девідських угодах між Єгиптом та Ізраїлем.Однак, до кінця його каденції довіра до нього різко знизилася. Економічна криза, висока інфляція, безробіття та енергетичні проблеми, разом з іранською кризою 1979 року, коли американські заручники були взяті в Тегерані, підірвали його репутацію. Попри зусилля, Картер не зміг ефективно розв'язати ці проблеми. За свою роботу з просування миру, прав людини та розв'язання конфліктів він отримав Нобелівську премію миру у 2002 році.

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