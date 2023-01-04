В ВСУ подтвердили поражение живой силы оккупантов в Токмаке на Запорожье

В ВСУ подтвердили поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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"О потерях врага. Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", – говорится в сводке.

Украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки произвели огневое поражение пункта управления, двух районов сосредоточения живой силы, военной техники и боеприпасов врага.

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Вадим Ребрина

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