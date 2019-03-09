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09.03.2019, 21:22

В Закарпатье 15 марта будет выходным днем

В Закарпатье 15 марта будет выходным днем - Фото
Геннадий Москаль (фото - LIGA.net)

Рабочий день переносится с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля

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В честь Дня Карпатской Украины 15 марта этого года назначено выходным днем. Соответствующий указ подписал глава облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте.

Рабочий день, как уточняется, переносится с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.

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В этом году – 80-я годовщина Карпатской Украины.

"15 марта 1939 года сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой признал государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и тризубом, а гимн – "Ще не вмерла Україна" – заявил Москаль.

Отмечать годовщину, как уточняется, будут на государственном уровне, а в Закарпатье – при участии руководство страны.

 

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Теги: Карпатская Украина, закарпатье, геннадий москаль, 15 марта
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