В Закарпатье ожидается антирейтинг по явке на выборы – КИУ

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По состоянию на 15:00 в Закарпатье проголосовали всего 29% избирателей, при среднем показателе по Украине - 44,36%, сообщил руководитель закарпатского центра КИУ Дмитрий Тужанский, передает Укринформ.

По его словам, может быть три причины такой низкой активности избирателей - фактор трудовых мигрантов, низкое внимание кандидатов к проблемам региона и провальная работа команд кандидатов в Президенты в области.

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"Закарпатье никогда не отличалось высокой явкой на выборах, но в этом году есть все основания для установления антирекорда", - отметил Тужанский.

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