В заявлениях Медведчука увидели сепаратизм: суд сказал проверить

Виктор Медведчук (скриншот видео)

Шевченковский районный суд Киева постановил провести лингвистическую экспертизу слов пророссийского политика, лидера Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука об "автономии региона Донбасс". Об этом говорится в постановлении суда от 21 февраля.

С ходатайством в суд обратился следователь СБУ.

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В частности, Медведчук на партийном съезде заявил о необходимость создания "автономного региона Донбасс", с собственным парламентом и правительством и закрепление такого статуса в Конституции. Суд удовлетворил ходатайство СБУ, постановление не подлежит обжалованию.

Экспертизу поручили провести Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Минюста и Украинскому научно-исследовательскому институту спецтехники и судебных экспертиз СБУ.

В частности, эксперты должны решить, содержатся ли в выступлении Медведчука призывы к изменению границ территории Украины или госграницы, разжигание национальной, религиозной вражды.

21 февраля глава МИД Павел Климкин заявил, что Медведчук - не шпион, а агент российского влияния и его деятельность не стоит недооценивать.