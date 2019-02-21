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21.02.2019, 17:20

Климкин: Не стоит недооценивать деятельность Медведчука

Климкин: Не стоит недооценивать деятельность Медведчука - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению главы украинского МИД, деятельность Медведчука ретранслирует планы России насчет Украины

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Не стоит недооценивать деятельность пророссийского политика Виктора Медведчука с точки зрения последствий, поскольку он один из немногих говорит в Украине то, что хочет с Украиной сделать Россия. Об этом сказал глава МИД Павел Климкин в интервью Цензор.нет.

"Он говорит о федерализации, об автономном Донбассе с парламентом и правительством", - уточнил дипломат.

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Климкин подчеркнул, что присутствие в Украине того, кто "открыто высказывает и проводит российскую линию – должно быть для всех в украинском обществе предостережением".

Глава МИД также добавил, что Медведчук – не шпион, он – агент российского влияния, а не российской разведки.

Климкин также рассказал, как идет подготовка к новому походу украинских кораблей через Керченский пролив.

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Теги: Россия, Украина, павел климкин, виктор медведчук
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