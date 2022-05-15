В знак особого уважения. Зеленский получил Герб Таллинна

Президент Владимир Зеленский получил Герб Таллинна – эту награду вручают в знак особого уважения. Решение утвердил горсовет столицы Эстонии, сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уточняется, что награду для президента получил первый вице-спикер Александр Корниенко, который находился с визитом в Эстонии. Передал ее мэр Таллинна Евгений Осиновский.

"В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллин мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – сказал Осиновский.

Передавая Зеленскому Герб Таллина, мэр города подчеркнул, что украинцы должны победить, чтобы самостоятельно выбирать дальнейший путь для своей страны.

Читайте также: Украинские спецназовцы взорвали мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм – фото

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.