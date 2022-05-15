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В знак особого уважения. Зеленский получил Герб Таллинна

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 21:28
В знак особого уважения. Зеленский получил Герб Таллинна - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский получил Герб Таллинна – эту награду вручают в знак особого уважения. Решение утвердил горсовет столицы Эстонии, сообщает Офис президента.

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Уточняется, что награду для президента получил первый вице-спикер Александр Корниенко, который находился с визитом в Эстонии. Передал ее мэр Таллинна Евгений Осиновский.

"В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллин мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – сказал Осиновский.

Передавая Зеленскому Герб Таллина, мэр города подчеркнул, что украинцы должны победить, чтобы самостоятельно выбирать дальнейший путь для своей страны.

Фото – Офис президента

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Яна Катасонова
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Таллин Владимир Зеленский награда герб
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