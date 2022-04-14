Украинские спецназовцы взорвали мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм – фото

Украинские спецназовцы взорвали мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм. Об этом сообщает пресс-служба Командования Сил спецопераций.

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В ССО сообщают, что несколько дней назад украинские воины обнаружили вражескую технику в Харьковской области. Это были бронеавтомобиль "Тигр", КамАЗ и три "Урала". Они должны были усилить группировку оккупантов в Харьковской области.

ССО установили маршрут движения колонны, провели доразведку объекта, наиболее подходящего для инженерной засады. Таким объектом стал мост на пути вражеской техники. Далее ССО определили место установки зарядов, провели расчет необходимого количества тротилового эквивалента, заложили взрывчатку и ждали оккупантов.

В результате работы ССО была уничтожена вся вражеская колонна.

"Взорвав мост с россиянами, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели. После этого дело завершили наши коллеги из сил обороны Украины", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, сейчас Россия сосредоточена на попытке выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, горячей точкой остается Харьковская область.

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