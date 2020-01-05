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В зоне ООС грузовик подорвался на мине, военный погиб

В зоне ООС грузовик подорвался на мине, военный погиб - Фото
Фото: скриншот из видео
05.01.2020, 13:04

Еще один получил ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил грузовик подорвался на мине, один военнослужащий погиб. Об этом говорится в сообщении командования ООС в Facebook.

Грузовик ГАЗ-66 наехал предположительно на противотанковую мину ТМ-62 в районе населенного пункта Золотое-4. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

  • 4 января в зоне проведения операции Объединенных сил на неустановленном взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.

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