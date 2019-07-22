Вадим Новинский победил на досрочных выборах в Раду

Вадим Новинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат и глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский победил в 57-м округе на досрочных выборах в Раду, обойдя кандидата от Слуги народа Вячеслава Салгалова почти на 9000 голосов по результатам обработки 70% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Вадим Новинский - глава фракции Оппозиционный блок в Раде VIII созыва, основатель Смарт-холдинга.

29 мая 2012 года указом президента Украины Виктора Януковича Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной.

Ранее стало известно, что на выборах победил Николай Княжицкий.