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Вадим Новинский победил на досрочных выборах в Раду

Вадим Новинский победил на досрочных выборах в Раду - Фото
Вадим Новинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 15:07

Народный депутат обошел конкурента из Слуги народа

Народный депутат и глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский победил в 57-м округе на досрочных выборах в Раду, обойдя кандидата от Слуги народа Вячеслава Салгалова почти на 9000 голосов по результатам обработки 70% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Вадим Новинский - глава фракции Оппозиционный блок в Раде VIII созыва, основатель Смарт-холдинга.

29 мая 2012 года указом президента Украины Виктора Януковича Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной. 

Ранее стало известно, что на выборах победил Николай Княжицкий. 

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выборы Вадим Новинский
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