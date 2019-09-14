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Вакарчук анонсировал заседание по формированию внешней политики

Вакарчук анонсировал заседание по формированию внешней политики - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.09.2019, 21:07

Ранее лидер Голоса призвал президента Владимира Зеленского и его команду озвучить конкретные принципы, на которых формируется внешняя политика

18 сентября состоится совместное заседание двух профильных комитетов Рады с участием главы МИД, профильного вице-премьера и представителя Офиса президента для обсуждения внешнеполитической стратегии. Об этом в кулуарах 16-й ежегодной встречи YES заявил лидер партии Голос Святослав Вакарчук, сообщает Укринформ.

Он надеется, что в таком составе будет сформирована "правительственная, президентская и парламентская позиция" по внешней политике.

"18 сентября соберется расширенное заседание двух комитетов - Комитета по международным делам и Комитета по европейской интеграции, на которые будут приглашены министр иностранных дел господин Пристайко, вицепремьер по евроинтеграции господин Кулеба, представитель Офиса президента, который отвечает за внешнюю политику (Игорь Жовква, - ред.), и мы в таком расширенном составе обсудим нашу будущую внешнеполитическую стратегию и, надеюсь, сформируем совместную правительственную, президентскую и парламентскую позицию", - сказал Вакарчук.

Ранее Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского и его команду озвучить конкретные принципы, на которых формируется внешняя политика, и сказать, в чем заключается стратегия в этой области.

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МИД Святослав Вакарчук политика вадим пристайко
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