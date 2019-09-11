Мы до сих пор не услышали о стратегии Зеленского по РФ - Вакарчук

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракция партии Голос в Верховной Раде призвала президента Владимира Зеленского и его команду озвучить конкретные принципы, на которых формируется внешняя политика, и сказать, в чем заключается стратегия в этой области. Об этом во время выступления в парламенте заявил лидер партии Святослав Вакарчук.

"Уже много недель деятельности нового президента проходят международные переговоры, обмен заложниками и другие очень важные вещи. Но мы так и не услышали стратегию новой исполнительной власти относительно нашей международной политики и, в первую очередь, наших отношений со страной-агрессором РФ", - сказал он.

Голос требует созвать закрытое заседание профильного комитета Рады, куда хотят пригласить главу МИД, вице-премьера по вопросам евроинтеграции, представителя Офиса президента и членов украинской делегации ПАСЕ.

"...Чтобы обсудить эти вопросы, выработать общую позицию, и, наконец, ответить на много конкретных вопросов, которые волнуют нас уже сегодня: формируем мы или нет делегацию ПАСЕ, участвуем ли мы в следующей ее сессии, и если да, то как себя ведем, как координируем свои действия с коллегами из других стран, которые поддержали нас и ждут от нас четких ответов, деклараций и обязательств", - пояснил Вакарчук.

По его словам, важно понять перед потенциальной встречей лидеров нормандского формата, какой будет стратегия Украины на этих переговорах, "что, кому и как мы обещали", и каким образом поменяется политика по сравнению с политикой прошлой власти.

"И если президент называет встречи "прорывными", то в чем состоит этот прорыв? И на какие компромиссы мы должны идти", - подытожил он.

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