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У Зеленского рассказали, как проходят разговоры с Путиным

У Зеленского рассказали, как проходят разговоры с Путиным - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
09.09.2019, 08:18

Помощник президента Андрей Ермак отметил, что если бы не было конструктивного диалога между президентами Украины и РФ, то не произошел бы обмен

Телефонные разговоры главы государства Владимира Зеленского с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным проходят "на равных". Об этом в интервью Украинской правде заявил помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных.

Отвечая на вопрос, каков тон разговора Путина с Зеленским, говорят ли они на равных, или Путин пытался что-то навязать Зеленскому, Ермак сказал: "За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел невежливо. Это был равный разговор двух президентов".

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Говоря о том, повышал ли кто-то из них голос во время этих разговоров, Ермак уточнил: "Нет. Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение".

По его словам, помощник президента РФ Владислав Сурков не был вовлечен в процесс обмена пленных.

"Господин Сурков представляет Россию в переговорах "нормандского формата", где я был на прошлой неделе с министром иностранных дел Пристайко. Там Россию представляет именно Сурков", - уточнил Ермак.

  • 7 сентября в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан.
  • По данным Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

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Владимир Зеленский владимир путин владислав сурков
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