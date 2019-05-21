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21.05.2019, 17:30

Вакарчук для похода в Раду использовал партию "партнеров"

Вакарчук для похода в Раду использовал партию "партнеров" - Фото
Фото: скриншот видео

Команда Вакарчука из-за нехватки времени на регистрацию новой партии перерегистрировала на себя партию, созданную в 2015 году под местные выборы

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Министерство юстиции документально подтвердило факт регистрации политической партии Голос, лидером которой является Святослав Вакарчук. Об этом сообщается в Facebook партии.

Руководитель штаба партии Юлия Клименко пояснила, что команда Вакарчука из-за нехватки времени на регистрацию новой партии перерегистрировала на себя партию, созданную в 2015 году под местные выборы сегодняшними партнерами Голоса.

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"Мы понимали, что времени у нас будет немного, и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию Голос и идем на выборы", - сказала Клименко.

В комментариях к публикации "партией партнеров" называют - политическую партию Платформа инициатив. Поиск по этому названию дает ссылку, которая ведет на сайт партии Голос. Коды ЕГРПОУ партий совпадают.

Ранее Вакарчук заявил, что Голос пойдет на выборы в Верховную Рады, когда бы они ни были, но проводить их нужно "по новой системе".

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Теги: верховная рада, выборы, Святослав Вакарчук, партия Голос
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