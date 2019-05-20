Вакарчук: Голос идет на выборы, когда бы они ни были

Новая политическая партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука Голос пойдет на выборы в Верховную Рады, когда бы они ни были, но проводить их нужно "по новой системе", сообщается на канале партии в Telegram.
"Перевыборы по старым правилам — это продолжение старой системы под контролем олигархических элит", - заявил Вакарчук.
Ранее в своем интервью он сказал, что желает президенту Владимиру Зеленскому успеха, а также, что в этот раз идет в политику надолго, но и музыку бросать не намерен.
Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.
Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".
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