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20.05.2019, 21:23

Вакарчук назвал основную ошибку Порошенко

Вакарчук назвал основную ошибку Порошенко - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Порошенко не использовал возможность изменить систему справедливости в стране, считает лидер партии Голос

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Основная ошибка пятого президента Петра Порошенко, каденция которого завершилась 20 мая 2019 года - неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость. Такое завяление сделал заявил лидер партии Голос Святослав Вакарчук в эфире Радио НВ.

По его мнению, у Порошенко была уникальная возможность изменить систему справедливости в стране. Системой справедливости Вакарчук в первую очередь считает борьбу с коррупцией, изменение качества жизни каждого украинца на более высокое - изменение, которое "можно было бы потрогать руками".

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"Люди ждали простых и понятных правил игры, люди ждали возобновления справедливости. Этого так и не произошло", - сказал Вакарчук.

При этом лидер партии Голос подчеркнул, что есть немало дел, за которые нужно быть благодарными бывшему главе государства. В частности, среди успешных перемен в Украине он назвал безвизовый режим, предоставление автокефалии украинской церкви и реформы в армии.

Вакарчук добавил, что важно не строить свое отношение к политику, основываясь на его имени и фамилии. По его мнению, нужно оценивать политиков по их действиям, и у большинства политиков (за исключением одиозных личностей) есть поступки, достойные благодарности, и действия, за которые следует критиковать.

Ранее сегодня сообщалось, что новая политическая партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука Голос пойдет на выборы в Верховную Рады, когда бы они ни были, но проводить их нужно "по новой системе".

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Теги: Петр Порошенко, Святослав Вакарчук
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