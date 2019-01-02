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02.01.2019, 10:32

Вакарчук не пойдет в президенты - Сюмар

Вакарчук не пойдет в президенты - Сюмар - Фото
Святослав Вакарчук

Вакарчук решил оставаться в статусе морального авторитета, дающего советы

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Политический технолог, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар считает, что музыкант Святослав Вакарчук принял для себя решение не идти на выборы. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

«Я считаю, он принял для себя решение не идти на выборы. Он объективно уже перетянул, и те ожидания, которые были в августе, сейчас не сработают», - сказала она.

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По мнению Сюмар, Вакарчук решил оставаться в статусе морального авторитета, дающего советы.

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29 октября 2018 года Вакарчук заявил, что его не интересует должность президента, а интересуют "изменения в политической культуре".

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Теги: Вакарчук Святослав, виктория сюмар
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