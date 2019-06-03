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03.06.2019, 23:41

Вакарчук об отношениях с Россией: У нас везде двойные стандарты

Вакарчук об отношениях с Россией: У нас везде двойные стандарты - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Это вопрос не социальной дискуссии, это дело власти, считает лидер Голоса

Необходимо сформировать целостную украинскую политику относительно России, поскольку сейчас в Украине действуют двойные стандарты. Об этом сказал лидер партии Голос Святослав Вакарчук в эфире канала ICTV.

"Мы не понимаем: торговать - можно или нельзя, ездить на концетры - можно или нет, надо или не надо... Это вопрос не просто социальной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять ответственность на себя и выработать четкую политику Украины в отношении России - без двойных стандартов. Ничто так не деморализует, ничто так не раздражает и ничто так не разочаровывает людей, как существование двойных стандартов", - сказал Вакарчук.

Лидер Голоса призвал парламент, президента и правительство создать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором.

Ранее сегодня в Администрации президента ответили, что будут делать с оккупированным Крымом.

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Теги: Святослав Вакарчук, страна-агрессор
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