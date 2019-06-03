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03.06.2019, 17:10

В Администрации президента ответили, что будут делать с Крымом

В Администрации президента ответили, что будут делать с Крымом - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Пресс-секретарь президента рассказала, что завтра Зеленский затронет вопрос Крыма в Брюсселе

У президента Владимира Зеленского ведутся консультации по поводу Крыма. Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

На реплику журналистов о том, что очень мало известно о стратегии Зеленского по поводу возвращения Крыма, Мендель сказала: "Вы не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено".

Мендель подчеркнула, что новая Администрация президента стремится к прозрачности, однако комментировать слухи или решения по "чувствительным вопросам" до принятия решения не считает правильным. По ее словам, в ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель вопрос Крыма будет обязательно затронут.

Сегодня, 3 мая, объявили результаты конкурса на должность пресс-секретаря Зеленского. Им стала журналистка Юлия Мендель. 

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Теги: Владимир Зеленский, Крым, юлия мендель
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