У Зеленского подтвердили визит Пинчука на Банковую

Виктор Пинчук (скриншот с выступления на Украинском ланче в Мюнхене)

В мае олигарх Виктор Пинчук приезжал к президенту Владимиру Зеленскому со вторым президентом Леонидом Кучмой. Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Я бы хотела проговорить еще один важный момент. Мы видели уже, что появились новости о том, что приезжал якобы в Администрацию президента Виктор Пинчук. Мы хотели бы это прокомментировать. Собственно, он действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая и приезжал он со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была сегодня ему предложена - возглавить трехстороннюю контактную группу и представлять Украину. Собственно, состоялось это обсуждение, и сегодня мы видели результат этой встречи", - сообщила М.

Ранее журналисты программы Схемы выяснили, что Пинчук непублично посещал Администрацию президента 31 мая.

Сегодня, 3 июня,Зеленский вернул второго президента в переговорную группу Минска. Новая встреча в минском формате пройдет 5 июня.

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