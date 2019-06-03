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03.06.2019, 16:32

У Зеленского подтвердили визит Пинчука на Банковую

У Зеленского подтвердили визит Пинчука на Банковую - Фото
Виктор Пинчук (скриншот с выступления на Украинском ланче в Мюнхене)

Пресс-секретарь президента рассказала, что олигарх ездил к Зеленскому не один

В мае олигарх Виктор Пинчук приезжал к президенту Владимиру Зеленскому  со вторым президентом Леонидом КучмойОб этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Я бы хотела проговорить еще один важный момент. Мы видели уже, что появились новости о том, что приезжал якобы в Администрацию президента Виктор Пинчук. Мы хотели бы это прокомментировать. Собственно, он действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая и приезжал он со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была сегодня ему предложена - возглавить трехстороннюю контактную группу и представлять Украину. Собственно, состоялось это обсуждение, и сегодня мы видели результат этой встречи", - сообщила М.

Ранее журналисты программы Схемы выяснили, что Пинчук непублично посещал Администрацию президента 31 мая. 

Сегодня, 3 июня,Зеленский вернул второго президента в переговорную группу Минска. Новая встреча в минском формате пройдет 5 июня.

Читайте также: Партнер Зеленского рассказал о его контактах с олигархами

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Теги: Владимир Зеленский, виктор пинчук, леонид кучма
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