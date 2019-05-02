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02.05.2019, 12:30

Партнер Зеленского рассказал о его контактах с олигархами

Партнер Зеленского рассказал о его контактах с олигархами - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Сергей Шефир рассказал, возможно ли сотрудничество нового президента с Хорошковским, Портновым, Пинчуком и Ахметовым

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Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского вряд ли будет сотрудничать с олигархом Валерием Хорошковским. Об этом бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир рассказал в интервью theБабель.

Слухи о том, что Хорошковский давал деньги на предвыборную кампанию Зеленского, Шефир назвал бредом, и добавил, что представители Студии Квартал-95 не общались с Хорошковским с тех пор, как ушли с телеканала Интер, - с 2012 года.

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На вопрос, мог бы Хорошковский стать спонсором кампании Зеленского и занять какое-то место в команде, Шефир ответил: "Мы не любим спонсоров. Мы любим инвесторов, которые вкладывают деньги, а потом получают дивиденды". Но когда журналист заметил, что получать политические дивиденды за деньги - это коррупция, Шефир заявил: "Поэтому я и говорю, что мы такое не любим".

Он также отверг предположения, что в команде нового президента может быть Андрей Портнов - замглавы АП при беглом экс-президенте Викторе Януковиче. "Он ни разу не был в штабе. Если Богдан (юрист Игоря Коломойского Андрей Богдан - ред.) с ним общается где-то, предполагаю, он может общаться. Но Портнов - точно не наша команда и быть в ней не может", - сказал бизнес-партнер Зеленского

На вопрос, почему не может, Шефир ответил: "Потому что мы хотим привести новых людей".

Что касается Виктора Пинчука, с которым Зеленский недавно встречался, Шефир предположил, что Пинчук предлагает людей в команду - "на уровне советов".

Говоря о Ринате Ахметове, он выразил уверенность, что с Зеленским Ахметов не встречался. При этом телеканал Украина, который принадлежит Ахметову, демонстрировал лояльность к Зеленскому, говорит Шефир. По его словам, все основные украинские телеканалы - "ICTV, Украина, СТБ - были лояльными, Плюсы просто поддерживали".

Напомним, Шефир заявил, что у команды президента была договоренность с каналом 1+1 о поддержке, в ней якобы не было финансовой составляющей.

На фоне победы Зеленского Портнов анонсировал возвращение в Украину. Позднее адвокат Януковича заявил, что тот тоже хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского.

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Теги: Владимир Зеленский, виктор пинчук, ринат ахметов, Андрей Портнов, андрей богдан, Сергей Шефир, Валерий Хорошковский
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