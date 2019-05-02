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02.05.2019, 11:40

Партнер Зеленского: Договоренность с 1+1 была, они погашают долг

Партнер Зеленского: Договоренность с 1+1 была, они погашают долг - Фото
Фото: 1+1

Партнер Зеленского, сооснователь Квартала-95 Сергей Шефир рассказал о взаимоотношениях команды президента с каналом 1+1

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Бизнес-партнер новоизбранного президента Владимира Зеленского заявил в интервью theБабель, что у команды президента была договоренность с каналом 1+1 о поддержке, но что в ней якобы не было финансовой составляющей.

"Это была обычная договоренность партнеров. Ребята, мы у вас выходим на канале. Мы хотим продолжать это делать, вы нас поддержите? Они сказали: "Да, конечно, мы вас поддержим, нам с вами по пути", - так описал Шефир ситуацию.

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Шефир, который вместе с Зеленским основал Студию Квартал-95, сказал, что долг 1+1 перед Кварталом до сих пор существует, но постепенно погашается. "Все указано в контракте. Если кто-то откажется, пойдем в суды. Нельзя сказать, что с Плюсами просто, но то, что со сцены говорит Квартал, не много каналов согласны терпеть", - отметил он.

На вопрос, обсуждала ли команда Зеленского сотрудничество с 1+1 с владельцем канала, олигархом Игорем Коломойским, Шефир ответил дословно: "Что Плюсы будут лояльными и не будут нас мочить? Если не за что будет мочить, то они сказали: "Да, все будет нормально".

Он считает, что поддержка телеканала выражалась только в том, что "они анонсировали "Слугу народа". Журналист напомнил ему о том, что после новостей на этом канале показывали влог "ЗеПрезидент", в котором рассказывали о кампании Зеленского. Это Шефир назвал "бизнесом". По его словам, Владимир Зеленский говорил, что такой формат со временем можно будет успешно продавать.

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский перед вторым туром президентских выборов отмечал, что 1+1 в феврале и марте 2019 года "крутил" Зеленского в эфире 203,5 часа.

В медиагруппе 1+1 заявили, что сообщение Нацсовета о засилье Зеленского в эфире канала за последние месяцы - это "вероятно, ответ на иск к президенту" (действующему главе государства Петру Порошенко - ред.).

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, 1+1, Сергей Шефир
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