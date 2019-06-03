Пинчук тайком ездит к Зеленскому - Схемы

Виктор Пинчук (фото - LIGA.net)

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают журналисты программы Схемы.

Около 19 часов вечера пятницы автомобиль Пинчука уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

Также авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП замечали во вторник 28 мая.

Схемы отправили запрос на имя президента, а также Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и каких договоренностей удалось достичь. Журналисты опубликуют их, как только появится ответ.

Ранее олигарх Игорь Коломойский заявлял, что все украинские олигархи на президентских выборах поддерживали Зеленского. Виктор Пинчук, по его словам, также не выражал своей позиции, но Коломойский "точно знает", что Пинчук хотел победы именно Зеленского.