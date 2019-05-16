Вакарчук показал часть команды. Но это не список на выборы в Раду

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал часть команды, но окончательный список для похода в Верховную Раду должен утвердить съезд партии Голос. Об этом он заявил на презентации политической силы.

"Я хотел бы представить вам нескольких членов нашей команды, чтобы вы составили себе представление, что это за люди. Что такое партия Голос, которая идет менять украинскую политику… У них могут не во всем совпадать взгляды, но мы все ненавидим коррупцию и не толерантны к ней. Мы точно верим в свободную экономику. И мы точно не хотим, чтобы Россия вмешивалась во внутренние дела Украины", - сказал он.

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После этого на сцену к Вакарчуку вышли:

- Юлия Клименко – заместитель министра экономического развития и торговли

- Ярослав Юрчишин – исполнительный директор Transparency International Ukraine

- Юрий Соколов – член-корреспондент Академии медицинских наук, кардиохирург

- Андрей Шараскин – защитник Донецкого аэропорта, киборг (позывной Богема)

- Соломия Бобровская – бывшая замглавы Одесской ОГА

По словам Вакарчука, это не первая пятерка и не список в Верховную Раду: "Мы не пришли сюда для того, чтобы рассказывать вам про списки… Но я могу вам обещать одно: когда съезд партии обнародует свой список, вы поймете, что это и есть наше первое изменение. Таким будет наш список, я вам обещаю".

Сегодня, 16 мая, Вакарчук объявил о формировании политической партии Голос. По его словам, Рада превратилась "в токсичное болото, которое засасывает наше будущее". Позиция новой политической силы, как описал ее Вакарчук включает в себя следующее: интересы граждан Украины - прежде всего; выбор Украины - Европа; закон один для всех; свободная экономика без олигархов; власть подотчетна гражданам Украины.

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