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Вакарчук рассказал о "факторе Януковича" в работе партии Голос

Вакарчук рассказал о "факторе Януковича" в работе партии Голос - Фото
Святослав Вакарчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 08:37

По словам нардепа, во фракции "проверяют Януковичем" законопроекты коллег из Слуги народа

Глава партии Голос Святослав Вакарчук рассказал, что если в его фракции понимают, что при президенте Януковиче не голосовали бы за законопроект коалиции, то за него не голосуют и при президенте ЗеленскомОб этом он сообщил в интервью УП.

"В нашей команде мы проверяем законы на "фактор Януковича". Вот вносится законопроект Слугой народа. Особенно по изменению норм Конституции. И когда мы его рассматриваем, мы смотрим: если бы президентом был Янукович, мы бы голосовали за этот закон или нет?", - объяснил принцип работы партии Вакарчук.

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Слуга народа Владимир Зеленский виктор янукович голос Святослав Вакарчук
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