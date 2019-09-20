Вакарчук прокомментировал концерт в Минске вместо Рады: видео

Певец и народный депутат от партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что ему не запрещено, работая в Верховной Раде, принимать участие в его группе Океан Эльзы. Об этом он сказал Радио Свобода, комментируя сегодняшний концерт в Минске.

Ранее СМИ сообщали, что Вакарчук покинул сессионный зал до завершения рабочего дня из-за концерта.

"Конституция Украины разрешает народному депутату заниматься творческой деятельностью. А Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - сказал нардеп журналисту.

Вакарчук убеждает, что это выступление было запланировано еще до его похода в политику и будет для него неоплачиваемым. Впредь он обещает не прогуливать работу в парламенте.

"Мы сделаем и сделали все, чтобы я минимально отлучался от работы. Вы увидите это", - пообещал политик.

В Раду Вакарчук прошел по спискам своей партии Голос под первым номером.

Ранее Вакарчук анонсировал заседание по формированию внешней политики.

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