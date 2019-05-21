Вакарчук сказал, на каких условиях поддержит Зеленского

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который недавно создал партию Голос для похода в Раду, будет поддерживать позитивные реформы президента Владимира Зеленского, если такие будут, и предлагать более радикальные, если он будет подотчетен избирателям. Об этом политик заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Новая политика - это не слепая вера в президента, а это понятие, надо сделать так, чтобы новый президент был подотчетным людям и избирателям", - заявил он.

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Он объяснил, что "слепую веру в президента мы проходили в 2004 году", когда был выбран Виктор Ющенко.

"Помните хорошо: все ждали и надеялись. Что было - знаете", - напомнил Вакарчук, отметив, что подобная ситуация была и в 2014 году после Майдана.

"Мы в этом смысле готовы на самом деле его (Зеленского - ред.) во всех его положительных реформах абсолютно поддерживать. Более того - подталкивать и предлагать еще более радикальные реформы. Но, если вдруг он будет изменять интересам своих избирателей, то мы заставим его отвечать перед избирателями", - резюмировал он.

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