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ВАКС избрал меру пресечения бывшему нардепу Березкину

ВАКС избрал меру пресечения бывшему нардепу Березкину - Фото
Станислав Березкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.10.2019, 16:58

Суд установил залог за бывшего нардепа в виде 15 млн гривень

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в сумме 15 млн гривень народному депутату VIII созыва от Воли народа Станиславу Березкину, который подозревается в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

По заявлению пресс-службы, суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро. 

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Также суд определил бывшему нардепу процессуальные обязанности, а именно: пребывать к определенному служебному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или пребывает без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять прокурора о смене места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями или другими подозреваемыми.

Также Березкин должен сдать на хранение внутренний и загран паспорта.

  • 23 октября, по подозрению в завладении $20 млн государственного банка задержали десять должностных лиц Ощадбанка и предприятий группы Креатив, а также сына Березкина Максима.
  • 24 октября пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение средствами финучреждения, организованное депутатом Станиславом Березкиным.
  • 25 октября Соломенский райсуд взял под стражу пятерых из десяти подозреваемых по делу хищения $20 млн из Ощадбанка.
  • 7 ноября бывший генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на арест депутата Березкина.
  • 20 ноября парламент не снял неприкосновенность с депутата группы Воли народа.
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Ощадбанк Станислав Березкин
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