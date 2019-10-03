ВАКС избрал меру пресечения бывшему нардепу Березкину

Станислав Березкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в сумме 15 млн гривень народному депутату VIII созыва от Воли народа Станиславу Березкину, который подозревается в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По заявлению пресс-службы, суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро.

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Также суд определил бывшему нардепу процессуальные обязанности, а именно: пребывать к определенному служебному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или пребывает без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять прокурора о смене места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями или другими подозреваемыми.

Также Березкин должен сдать на хранение внутренний и загран паспорта.