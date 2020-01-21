ВАКС решил заочно судить беглого Онищенко

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров об осуществлении специального судебного заседания в отношении беглого бизнесмена и экс-нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба САП.
Судьи обратились в порядке международного сотрудничества в Германию для вызова Онищенко. "В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020 года", - отмечается в сообщении.
В САП 13 января сообщали, что Онищенко до сих пор находится под стражей в Германии.
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