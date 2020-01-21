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ВАКС решил заочно судить беглого Онищенко

ВАКС решил заочно судить беглого Онищенко - Фото
Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)
21.01.2020, 15:57

Бизнесмен и экс-нардеп находится под стражей в Германии

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров об осуществлении специального судебного заседания в отношении беглого бизнесмена и экс-нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Судьи обратились в порядке международного сотрудничества в Германию для вызова Онищенко. "В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020 года", - отмечается в сообщении.

В САП 13 января сообщали, что Онищенко до сих пор находится под стражей в Германии.

  • 3 декабря сообщалось, что Онищенко задержали в Германии 29 ноября.
  • Генпрокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн

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Александр Онищенко сап вакс
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