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ВАКС закрыл дело нардепа Забродского: истек срок давности

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 17:53
ВАКС закрыл дело нардепа Забродского: истек срок давности - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Высший антикоррупционный суд закрыл в связи с истечением срока давности производства против народного депутата от Европейской солидарности, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, у которого были проблемы с декларацией о доходах. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Забродского, которому инкриминировали уголовный проступок по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (недостоверное декларирование), освободили от ответственности по ходатайству защитника.

"Ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства предусматривает, что лицо фактически отказывается от процедуры исследования доказательств, а закрытие уголовного производства по этим основаниям не указывает на его невиновность", – подчеркнул суд.

Дело против Забродского поступило в суд 3 февраля 2023 года, а проступок был совершен 6 марта 2021 года.

Срок давности – два года при совершении уголовного проступка, за который предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы.

  • В 2021 году Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что Забродский не указал в декларации за 2020 год арендованный дом в селе Гнедин возле Киева. Депутат не возражал, что использовал этот дом, но объяснял, что проживал там временно.
Андрій Водяний
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