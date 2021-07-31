НАПК нашло признаки уголовных нарушений в декларациях "Слуг" и нардепа из Евросолидарности
В декларациях 12 нардепов и топ-чиновников найдены признаки уголовных правонарушений, заявляет пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.
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НАПК заявило о завершении полной проверки 294 деклараций. В 64 из них были найдены признаки правонарушений, в 52 – административных, а в 12 – уголовных, заявили в агентстве.
НАПК считает, что имущество на сумму более 1,1 млн грн не указано в декларациях:
– Николая Короткевича, судьи Верховного суда;
– Михаила Забродского, нардепа из Евросолидарности;
– Максима Пашковского, нардепа из Слуги народа;
– Ольги Саладухи, нардепа из Слуги народа;
– Анны Колесник, нардепа из Слуги народа;
– Александра Бабикова, бывшего замдиректора ГБР;
– Ирины Овчаренко, бывшей первой замглавы Нацагенства по вопросам госслужбы;
– Дениса Радова, бывшего замглавы Госслужбы экспортного контроля;
– Алексея Кучера, бывшего главы Харьковской ОГА и бывшего нардепа из Слуги народа;
– Тараса Пустуха, бывшего замглавы Харьковской ОГА;
– Андрея Буйного, бывшего замглавы Запорожской ОГА;
– Руслана Тихонченко, замглавы Харьковской ОГА.
Результаты проверки деклараций будут направлены по подследственности в НАБУ, Нацполицию и ГБР.
- 16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 июля в НАПК заявили о начале проверки декларации одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и еще девяти нардепов.
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