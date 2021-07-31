НАПК нашло признаки уголовных нарушений в декларациях "Слуг" и нардепа из Евросолидарности

В декларациях 12 нардепов и топ-чиновников найдены признаки уголовных правонарушений, заявляет пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

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НАПК заявило о завершении полной проверки 294 деклараций. В 64 из них были найдены признаки правонарушений, в 52 – административных, а в 12 – уголовных, заявили в агентстве.

НАПК считает, что имущество на сумму более 1,1 млн грн не указано в декларациях:

– Николая Короткевича, судьи Верховного суда;

– Михаила Забродского, нардепа из Евросолидарности;

– Максима Пашковского, нардепа из Слуги народа;

– Ольги Саладухи, нардепа из Слуги народа;

– Анны Колесник, нардепа из Слуги народа;

– Александра Бабикова, бывшего замдиректора ГБР;

– Ирины Овчаренко, бывшей первой замглавы Нацагенства по вопросам госслужбы;

– Дениса Радова, бывшего замглавы Госслужбы экспортного контроля;

– Алексея Кучера, бывшего главы Харьковской ОГА и бывшего нардепа из Слуги народа;

– Тараса Пустуха, бывшего замглавы Харьковской ОГА;

– Андрея Буйного, бывшего замглавы Запорожской ОГА;

– Руслана Тихонченко, замглавы Харьковской ОГА.

Результаты проверки деклараций будут направлены по подследственности в НАБУ, Нацполицию и ГБР.

Денис Юдин

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