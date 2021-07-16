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Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование

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16.07.2021, 21:50
Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации, принятый Верховной Радой 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Народные депутаты приняли закон после повторного рассмотрения одноименного закона от 3 июня, к которому Зеленский применил право вето.

Закон относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за него.

Признается умышленным внесение недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 (в действующей редакции – до 4000) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Штраф за это – от 3000 до 4000 (в действующей редакции – от 2500 до 3000) необлагаемых минимумов доходов граждан. Также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

В случае умышленного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию на сумму свыше 2000 (по действующей редакции – более 4000) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4000 до 5000 (по действующей редакции – от 3000 до 5000) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год.

Кроме того, лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.

Такому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Вадим Ребрина
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э-декларирование Владимир Зеленский закон
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