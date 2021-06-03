Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях

Верховная Рада приняла закон, который возвращает лишение свободы за ложь в декларациях чиновников.

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"За" проголосовали 307 нардепов, "против" – 8, "воздержались" – 9.

Голосование по фракциям:

Предложенный президентом Владимиром Зеленским закон усиливает ответственность за нарушения при декларировании доходов и имущества:

– при внесении в декларацию сумм, которые на 1,14 – 4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000 – 68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет;

– при внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000 – 85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет;

– за умышленную неподачу декларации – штраф 42 500 – 51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет. В первоначальном тексте законопроекта предлагалось лишение свободы, но ко второму чтению Рада поддержала поправку о его замене на ограничение.

Ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 000 грн.

Денис Юдин

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