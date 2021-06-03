Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях
Верховная Рада приняла закон, который возвращает лишение свободы за ложь в декларациях чиновников.
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"За" проголосовали 307 нардепов, "против" – 8, "воздержались" – 9.
Голосование по фракциям:
Предложенный президентом Владимиром Зеленским закон усиливает ответственность за нарушения при декларировании доходов и имущества:
– при внесении в декларацию сумм, которые на 1,14 – 4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000 – 68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет;
– при внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000 – 85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет;
– за умышленную неподачу декларации – штраф 42 500 – 51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет. В первоначальном тексте законопроекта предлагалось лишение свободы, но ко второму чтению Рада поддержала поправку о его замене на ограничение.
Ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 000 грн.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания.
- В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.
- 26 января 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект 4651, который возвращает лишение свободы в качестве наказания за недостоверное декларирование.
- 15 апреля Рада приняла законопроект в первом чтении.
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