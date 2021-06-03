ЦПК: Слуги народа в Раде похоронили декларацию доходов. Коррупционерам станет проще

Принятая поправка к законопроекту о возврате уголовной ответственности за недостоверное декларирование делает невозможным наказание за ложь об имуществе родственников, утверждает глава Центра противодействия коррпуции Виталий Шабунин в Facebook.

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Речь идет о поправке нардепа из Слуги народа Игоря Фриса №50. По словам Шабунина, поправка делает невозможным наказание за ложь об имуществе родственников, даже если декларант знает об этом имуществе.

Поправку поддержали 304 нардепа: 211 нардепов из Слуги народа, 16 из ОПЗЖ, 24 из Евросолидарности, 14 из Батькивщины, 13 из группы За будущее, 13 из группы Доверие, 1 из Голоса и 12 внефракционных.

"Более того, теперь указывать имущество, которым пользуется или владеет член семьи, теперь требуется только когда сам член семьи дал такаую информацию декларанту. Ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а об остальном – указать, что член семьи отказался дать данные", – утверждает Шабунин.

Шабунин уверен, что в такой редакции законопроект ухудшил ситуацию с декларированием и выразил надежду, что президент Владимир Зеленский его ветирует.

Ткаже Шабунин отметил принятую поправку №59, которая сделала максимальным наказанием при неподаче декларации ограничение, а не лишение свободы.

Денис Юдин

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